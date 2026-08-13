Borana Weaves präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Borana Weaves hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 6.18 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4.55 INR je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24.50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.01 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 810.0 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch