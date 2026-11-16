Bora Pharmaceuticals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bora Pharmaceuticals präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0.03 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Bora Pharmaceuticals ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0.030 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 201.6 Millionen USD gegenüber 160.6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch