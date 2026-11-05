Boozt Un legte Quartalsergebnis vor

Boozt Un äusserte sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.10 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Boozt Un ein EPS von 0.040 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Boozt Un in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14.99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 202.1 Millionen USD im Vergleich zu 175.8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch