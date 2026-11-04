Boozt Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Boozt Registered hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1.01 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.420 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.95 Milliarden SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 16.62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.67 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1.32 SEK gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 1.95 Milliarden SEK geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.ch