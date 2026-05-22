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22.05.2026 13:08:50

Booz Allen Hamilton Holding Reports Advance In Q4 Profit

Booz Allen Hamilton a
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(RTTNews) - Booz Allen Hamilton Holding (BAH) reported earnings for its fourth quarter that Increases, from last year

The company's bottom line came in at $205 million, or $1.68 per share. This compares with $193 million, or $1.52 per share, last year.

Excluding items, Booz Allen Hamilton Holding reported adjusted earnings of $215 million or $1.78 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 6.4% to $2.783 billion from $2.974 billion last year.

Booz Allen Hamilton Holding earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $205 Mln. vs. $193 Mln. last year. -EPS: $1.68 vs. $1.52 last year. -Revenue: $2.783 Bln vs. $2.974 Bln last year.

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 14’364.43 13.79 SWKBJU
Short 14’896.96 8.90 SGQBEU
SMI-Kurs: 13’464.08 22.05.2026 13:05:40
Long 12’957.37 19.21 S5BOUU
Long 12’694.12 13.93 BSU9TU
Long 12’129.69 8.85 S0FBUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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