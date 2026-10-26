Booz Allen Hamilton A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Booz Allen Hamilton A hat am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.50 USD gegenüber 1.42 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.78 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 3.88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.89 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch