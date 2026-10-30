Boot Barn: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Boot Barn präsentierte am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Boot Barn hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1.73 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1.37 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 581.8 Millionen USD – ein Plus von 15.12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boot Barn 505.4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch