BoomBit Spolka Akcyjna Bearer B verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

BoomBit Spolka Akcyjna Bearer B lud am 25.09.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0.07 PLN gegenüber -0.060 PLN je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat BoomBit Spolka Akcyjna Bearer B im vergangenen Quartal 55.3 Millionen PLN verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19.84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BoomBit Spolka Akcyjna Bearer B 46.2 Millionen PLN umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch