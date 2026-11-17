Bookook Steel hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 19.00 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 17.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 48.15 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 43.62 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch