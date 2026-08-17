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17.08.2026 06:37:00
Bookook Steel: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Bookook Steel stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 19.00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bookook Steel 15.00 KRW je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22.20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 46.83 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 57.23 Milliarden KRW ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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