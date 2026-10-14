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ETF Sparplan
14.10.2026 06:37:00

BOOKOFF GROUP: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

BOOKOFF GROUP liess sich am 13.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat BOOKOFF GROUP die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 28.20 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 11.03 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10.54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 32.62 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 29.51 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt

Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.

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ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.

Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’664.65 19.90 SGQBEU
Short 14’967.20 13.79 SEBWZU
Short 15’515.59 8.93 SNBC4U
SMI-Kurs: 14’129.93 14.10.2026 17:31:30
Long 13’526.18 19.90 SGBWIU
Long 13’229.29 14.00 S8BFJU
Long 12’640.08 8.81 S33BNU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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