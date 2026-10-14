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14.10.2026 06:37:00
BOOKOFF GROUP: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
BOOKOFF GROUP liess sich am 13.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat BOOKOFF GROUP die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 28.20 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 11.03 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10.54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 32.62 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 29.51 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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