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07.08.2026 06:37:00
Booking: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Booking hat am 04.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Es stand ein EPS von 5.06 ARS je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Booking noch ein Gewinn pro Aktie von 1.79 ARS in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10’358.42 Milliarden ARS – ein Plus von 32.65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Booking 7’809.03 Milliarden ARS erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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