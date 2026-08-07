Booking vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Booking hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3.50 CAD gegenüber 1.52 CAD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.18 Milliarden CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8.12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.41 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch