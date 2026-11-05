Booking stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Booking hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 7.69 ARS gegenüber 6.37 ARS je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11.45 Prozent auf 13’337.99 Milliarden ARS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11’967.33 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch