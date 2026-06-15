Booking Resort: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Booking Resort hat am 12.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.04.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 7.88 JPY, nach 1.12 JPY im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Booking Resort im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24.99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 387.7 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 310.2 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 63.36 JPY beziffert, während im Vorjahr 61.14 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18.09 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.72 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 1.46 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch