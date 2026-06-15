|
15.06.2026 06:37:00
Booking Resort: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Booking Resort hat am 12.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.04.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 7.88 JPY, nach 1.12 JPY im Vorjahresvergleich.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Booking Resort im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24.99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 387.7 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 310.2 Millionen JPY in den Büchern gestanden.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 63.36 JPY beziffert, während im Vorjahr 61.14 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18.09 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.72 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 1.46 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Givaudan: Eine frische Duftnote
Gleich zwei namhafte Researchhäuser haben die Givaudan-Aktie hochgestuft. Jetzt macht sich der Aromen- und Riechstoffespezialist daran, einem zähen Abwärtstrend zu entkommen.Weiterlesen!
SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
n diesem Interview spricht @TimSchaeferMedia direkt aus New York über den bevorstehenden Börsengang von SpaceX. Die Erwartungen sind riesig, die Bewertung sorgt für Diskussionen und viele Anleger fragen sich: Ist das die nächste Jahrhundertaktie oder ein gefährlicher Hype?
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Friedensabkommen: SMI und DAX gehen deutlich höher ins Wochenende -- US-Börsen schliessen höher -- Börsen in Fernost letztlich kräftig im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigten sich in der Freitagssitzung mit kräftigen Gewinnen. Die US-Börsen notierten höher. Die asiatischen Börsen zogen zum Wochenschluss merklich an.