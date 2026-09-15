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15.09.2026 06:37:00
Booking Resort präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Booking Resort hat am 14.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt.
Booking Resort hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 10.89 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 13.47 JPY je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal hat Booking Resort 445.5 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16.37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 382.8 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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