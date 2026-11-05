Booking präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Booking hat am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5.05 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4.65 CAD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0.36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12.41 Milliarden CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12.45 Milliarden CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch