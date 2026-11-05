Booking öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Booking lud am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 3.61 USD gegenüber 3.38 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1.28 Prozent auf 8.89 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.01 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch