Booking legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Booking veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2.53 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1.10 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Booking 7.35 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8.15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.80 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch