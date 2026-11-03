|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
04.11.2026 00:16:49
Booking Holdings Q3 Profit Falls; Issues Q4 Outlook
(RTTNews) - Booking Holdings Inc. (BKNG), the online travel services provider, on Tuesday reported a 1% decline in third-quarter profit, as revenue also dropped 1%.
Net income was $2.72 billion, or $3.61 per share, compared with $2.75 billion, or $3.38 per share, in the prior-year quarter. Revenue declined to $8.89 billion from $9.01 billion. Excluding the FTC-related reduction, adjusted revenue rose 9% to $9.79 billion.
Gross bookings increased 10% to $54.5 billion, while room nights grew 7% to 345 million.
Adjusted net income rose to $3.51 billion or $4.66 per share, compared to $3.24 billion or $3.98 per share last year.
For the fourth quarter, Booking Holdings expects room-night growth of 1% to 3% and gross bookings growth of 2% to 4%. Adjusted revenue is projected to increase 0% to 2%, while adjusted earnings per share is forecast to grow at a high-single-digit rate.
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Booking Holdings
|
03.11.26
|S&P 500-Titel Booking-Aktie: So viel hätte eine Investition in Booking von vor einem Jahr gekostet (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 legt am Montagmittag zu (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Ausblick: Booking legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
27.10.26
|S&P 500-Titel Booking-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Booking-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels im Seitwärtstrend (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Börse New York: So steht der NASDAQ 100 mittags (finanzen.ch)
|
23.10.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 notiert zum Ende des Mittwochshandels im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Booking Holdings
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel nach Richtungssuche tiefer -- DAX schliesslich mit Verlusten -- US-Börsen schliessen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex etwas ermässigte. Die US-Börsen schlossen mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.