Booking Holdings Aktie 40656108 / US09857L1089
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21.10.2026 13:07:00
Booking.com: EU ermittelt wegen Betrugsfällen gegen Reiseportal
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
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