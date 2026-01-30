Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’212 0.5%  SPI 18’254 0.5%  Dow 48’891 -0.4%  DAX 24’579 1.1%  Euro 0.9154 0.0%  EStoxx50 5’962 1.2%  Gold 5’048 -6.2%  Bitcoin 63’810 -1.3%  Dollar 0.7683 0.5%  Öl 70.9 -
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Microsoft951692Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335SAP345952Rheinmetall345850ABB1222171Novartis1200526
Top News
SAP SE-Aktie: Barclays Capital gibt Overweight-Bewertung bekannt
Allianz-Aktie höher: Allianz-Suisse-Chefin fordert rasche Unterstützung für Brand-Opfer von Crans-Montana
Swatch-Aktie trotzdem gesucht: Massiver Gewinneinbruch in 2025
Helvetia Baloise-Aktie fester: Geschäftsführung der Servisa-Stiftungen abgegeben
adidas-Aktie im Plus: Wachstum bei Umsatz und Betriebsergebnis - Aktienrückkauf angekündigt
Suche...
eToro entdecken

Booking Holdings Aktie 40656108 / US09857L1089

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Gerichtliches Verfahren 30.01.2026 15:47:36

Booking-Aktie in Rot: Booking.com kassiert Sammelklage mit Schweizer Beteiligung

Booking-Aktie in Rot: Booking.com kassiert Sammelklage mit Schweizer Beteiligung

Eine seit Monaten vorbereitete europaweite Sammelklage gegen die Online-Buchungsplattform Booking.com ist offiziell eingereicht worden.

Booking Holdings
3871.49 CHF -0.11%
Kaufen Verkaufen
Auch zahlreiche Schweizer Hotels haben sich der Klage angeschlossen. Wie Hotelleriesuisse am Freitag mitteilte, wurde damit das gerichtliche Verfahren formell eröffnet.

Die eigens dafür gegründete Stiftung Hotel Claims Alliance hat die Klage beim zuständigen Bezirksgericht in Amsterdam deponiert. Mehrere hundert Hotels aus der Schweiz beteiligen sich daran, um Schadenersatzansprüche geltend zu machen.

Lanciert wurde die Sammelklage im Mai 2025 vom europäischen Gastgewerbe-Dachverband HOTREC. Die beiden Branchenverbände Hotelleriesuisse und Gastrosuisse informierten ihre Mitglieder bereits im vergangenen Jahr über die Teilnahmemöglichkeit. Der Zuspruch fiel hoch aus: Mehrere tausend Beherbergungsbetriebe aus ganz Europa reichten ihre Unterlagen ein.

Paritätsklauseln im Zentrum

Gegenstand der Klage ist die jahrelange Verwendung sogenannter Paritätsklauseln durch Booking.com. Diese verpflichteten Hotels dazu, ihre Zimmer auf keiner anderen Plattform - auch nicht auf der eigenen Website - zu günstigeren Preisen oder zu besseren Konditionen anzubieten als auf Booking.com. Die Klauseln gelten heute als wettbewerbswidrig und sind in der Schweiz seit 2022 verboten.

Aus Sicht der klagenden Betriebe führten diese Vorgaben zu erheblichen finanziellen Nachteilen. Booking.com habe dadurch überhöhte Kommissionen verlangt, den Wettbewerb zwischen Buchungsplattformen eingeschränkt und den Direktvertrieb der Hotels gezielt erschwert, so die Ansicht der Hotels. Mit der Klage wollen die Betriebe Entschädigungen für mutmasslich zu viel bezahlte Kommissionen erstreiten.

Rückenwind aus Deutschland

Zusätzliche Bedeutung erhält das Verfahren durch ein Urteil aus Deutschland. Das Landgericht Berlin verurteilte Booking.com im Dezember zu Schadenersatz gegenüber deutschen Hotels und stellte fest, dass die Paritätsklauseln gegen das EU-Kartellrecht (Art. 101 AEUV) verstossen. Dieses Urteil verleiht der europaweiten Sammelklage aus Sicht der Branchenverbände zusätzlichen Rückenwind.

Hotelleriesuisse und den beteiligten Hotels geht es dabei gemäss Angaben des Interessenverbands nicht nur um finanzielle Ansprüche, sondern auch um grundsätzliche Verbesserungen im Online-Buchungsmarkt. Die Verbände erhoffen sich eine Begrenzung der Marktmacht einzelner Plattformen, mehr Transparenz sowie fairere Wettbewerbsbedingungen zugunsten von Direktbuchungen. Die Sammelklage wird extern finanziert, für die teilnehmenden Hotels entstehen keine Prozesskosten.

An der NASDAQ notiert die Booking-Aktie zeitweise 1,21 Prozent tiefer bei 5'051,26 US-Dollar.

jl/cg

Bern (awp)

Weitere Links:

TUI-Aktie fällt nach 52-Wochen-Hoch: Bilanz für 2025 und Dividendenzahlung im Blick

Bildquelle: II.studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Booking Holdings

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?