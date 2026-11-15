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15.11.2026 14:41:00
Booking-Aktie im Fokus: Rund 800 Schweizer Hotels beteiligen sich an Sammelklage
Eine europaweite Sammelklage gegen die Online-Buchungsplattform Booking.com ist nun vollständig eingereicht.
Insgesamt umfasst die Sammelklage gegen Booking.com nun 18'135 Hotels aus 32 Ländern, erklärte Hotelleriesuisse. Darunter seien mehr als Betriebe 800 aus der Schweiz. Damit hat sich der Klägerkreis seit der ersten Klageeinreichung Ende Januar erheblich erweitert.
Damals hatte die eigens dafür gegründete niederländische Stiftung Hotel Claims Alliance zunächst im Namen von 3087 Hotels Klage beim Bezirksgericht Amsterdam eingereicht. Darunter befanden sich seinerzeit laut Hotelleriesuisse mehrere hundert Schweizer Betriebe.
Nun ist die Klägerliste vollständig. Die Stiftung schätzt die möglichen Schadenersatzforderungen auf mehrere Milliarden Euro zuzüglich Zinsen.
Gegenstand der Klage ist die jahrelange Verwendung sogenannter Paritätsklauseln durch Booking.com. Diese verpflichteten Hotels dazu, ihre Zimmer auf keiner anderen Plattform - auch nicht auf der eigenen Website - zu günstigeren Preisen oder zu besseren Konditionen anzubieten als auf Booking.com. Die Klauseln gelten heute als wettbewerbswidrig und sind in der Schweiz seit 2022 verboten.
Ein erster Gerichtstermin wird laut der Stiftung für 2027 erwartet. Booking.com bestreitet die Vorwürfe.
ra/
Zürich (awp)
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