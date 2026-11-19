Boo Kook Securities veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 1258.00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Boo Kook Securities noch ein Gewinn pro Aktie von 1174.00 KRW in den Büchern gestanden.

Boo Kook Securities hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 71.61 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7.18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 77.15 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch