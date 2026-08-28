Bonterra Resources stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bonterra Resources hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.02 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Bonterra Resources ein EPS von -0.010 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch