Bonterra Energy: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Bonterra Energy hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.57 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0.040 CAD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 82.4 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 55.8 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch