Bonk vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Bonk lud am 14.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.76 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 3.15 USD erwirtschaftet worden.

Bonk hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.2 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2800 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0.0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch