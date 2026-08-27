Bonia präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bonia hat am 26.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Bonia hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.03 MYR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.050 MYR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 82.3 Millionen MYR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 81.9 Millionen MYR umgesetzt.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0.040 MYR beziffert. Im Jahr zuvor waren 0.030 MYR je Aktie erzielt worden.

Bonia hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 395.71 Millionen MYR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4.87 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 377.33 Millionen MYR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch