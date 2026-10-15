Kader Holdings Aktie 645636 / BMG5206W1038
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15.10.2026 13:30:52
Boni für frühere CS-Kader wurden zu Recht gestrichen
Die ganze oder teilweise Streichung der variablen Vergütungen (Boni) für die obersten drei Führungsebenen der früheren Credit Suisse durch das Eidgenössische Finanzdepartement ist rechtens. Das hat das Bundesgericht entschieden und die Beschwerden der Schweizerischen Eidgenossenschaft sowie der UBS gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts gutgeheissen.
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
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