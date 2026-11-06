Bong AB vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Bong AB äusserte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.04 SEK. Im Vorjahresquartal hatten -0.070 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Bong AB mit einem Umsatz von insgesamt 427.0 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 434.8 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 1.79 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch