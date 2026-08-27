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27.08.2026 06:37:00
Bong AB informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Bong AB hat am 26.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.11 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.070 SEK erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6.18 Prozent auf 393.0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 418.9 Millionen SEK gelegen.
Redaktion finanzen.ch
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