Bong AB informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bong AB hat am 26.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.11 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.070 SEK erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6.18 Prozent auf 393.0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 418.9 Millionen SEK gelegen.

Redaktion finanzen.ch