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27.08.2026 06:37:00

Bong AB informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bong AB hat am 26.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.11 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.070 SEK erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6.18 Prozent auf 393.0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 418.9 Millionen SEK gelegen.

Redaktion finanzen.ch

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Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’007.96 19.65 SJXBXU
Short 15’319.41 13.78 SJZBBU
Short 15’892.18 8.89 SJB30U
SMI-Kurs: 14’386.56 27.08.2026 17:30:00
Long 13’818.53 19.92 SGBRFU
Long 13’510.78 13.98 S1B6WU
Long 12’899.75 8.87 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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