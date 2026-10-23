Bonesupport: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Bonesupport lud am 22.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.41 SEK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.520 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 38.99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 294.1 Millionen SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 408.8 Millionen SEK ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch