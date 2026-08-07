Bondada Engineering präsentierte Quartalsergebnisse

Bondada Engineering liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bondada Engineering die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 4.74 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3.33 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.92 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 23.99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.58 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch