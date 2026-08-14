Bonal International präsentierte Quartalsergebnisse

Bonal International präsentierte in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 0.08 USD. Im letzten Jahr hatte Bonal International einen Gewinn von -0.020 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0.7 Millionen USD – ein Plus von 100 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bonal International 0.3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch