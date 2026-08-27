Bomin Electronics vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Bomin Electronics gab am 25.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.06 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0.020 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Bomin Electronics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.05 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18.63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 882.1 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch