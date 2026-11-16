Bombril verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bombril hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.02 BRL vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.080 BRL erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5.63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 499.9 Millionen BRL umgesetzt, gegenüber 473.3 Millionen BRL im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch