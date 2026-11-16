Bombril: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Bombril hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.02 BRL je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Bombril ein EPS von 0.080 BRL in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5.63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 499.9 Millionen BRL umgesetzt, gegenüber 473.3 Millionen BRL im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch