Bombay Super Hybrid Seeds gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Bombay Super Hybrid Seeds hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1.36 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1.17 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19.37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.83 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 1.53 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch