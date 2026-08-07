Bombay Potteries Tiles stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bombay Potteries Tiles stellte am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 5.24 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bombay Potteries Tiles -12.220 INR je Aktie generiert.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 4.89 INR. Im Vorjahr waren -83.020 INR je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch