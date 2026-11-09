Bombay Oxygen verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bombay Oxygen hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 405.31 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -347.760 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf -51.1 Millionen INR – ein Plus von 10.42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bombay Oxygen -57.0 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch