Bombay Oxygen: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Bombay Oxygen stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1901.21 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bombay Oxygen ein EPS von 1615.17 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16.56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 288.9 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 336.7 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch