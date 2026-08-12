Bombay Dyeing Manufacturing legte Quartalsergebnis vor

Bombay Dyeing Manufacturing hat am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0.34 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.670 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 4.11 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bombay Dyeing Manufacturing 3.78 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch