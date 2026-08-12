Bombay Dyeing Manufacturing: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Bombay Dyeing Manufacturing hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Bombay Dyeing Manufacturing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 43.4 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1.72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 44.2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch