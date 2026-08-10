Bombay Cycle Motor Agency verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bombay Cycle Motor Agency hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Bombay Cycle Motor Agency hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 33.92 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 40.38 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 28.1 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25.3 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch