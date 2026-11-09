Bombay Cycle Motor Agency: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Bombay Cycle Motor Agency stellte am 06.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6.27 INR. Im Vorjahresviertel hatte Bombay Cycle Motor Agency -2.490 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 28.6 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 6.08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 27.0 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch