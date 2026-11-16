Bombay Burmah Trading legte Quartalsergebnis vor

Bombay Burmah Trading präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 35.56 INR gegenüber 34.64 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15.28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 49.43 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 56.98 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch