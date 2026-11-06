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06.11.2026 11:51:58
Bombardier spricht mit Boeing über Zukunft des Ex-Spirit-Werks in Belfast
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Boeing Co.
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06.11.26
|Boeing Aktie News: Boeing am Abend fester (finanzen.ch)
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06.11.26
|Boeing Aktie News: Boeing zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich (finanzen.ch)
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05.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
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02.11.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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02.11.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Boeing-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
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31.10.26
|Oktober 2026: Experten empfehlen Boeing-Aktie mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
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29.10.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones fällt letztendlich zurück (finanzen.ch)
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29.10.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verbucht Abschläge (finanzen.ch)
Analysen zu Boeing Co.
|05.11.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|02.11.26
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|02.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|02.11.26
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|02.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|02.11.26
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|02.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
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|13.08.26
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Boeing am 06.11.2026
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Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Freitagshandel kräftig nach. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.