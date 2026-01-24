|
24.01.2026 05:15:19
Bombardier Global 8000 Receives European Union Aviation Safety Agency Certification
(RTTNews) - Bombardier announced that the Global 8000, recognized as the world's fastest civilian aircraft, has officially received certification from the European Union Aviation Safety Agency (EASA). This milestone follows earlier approvals, including Transport Canada Type certification on November 5, 2025, and U.S. Federal Aviation Administration (FAA) certification on December 19, 2025.
The Global 8000 entered service in December 2025 as Bombardier's flagship business jet for a new era of aviation. With a remarkable top speed of Mach 0.95 and an ultra-long-range capability of 8,000 nautical miles, the aircraft allows passengers to travel faster and farther than ever before, redefining performance in the skies.
In addition to speed and range, the Global 8000 sets a new standard for passenger comfort. It features the lowest cabin altitude in business aviation production—just 2,691 feet while cruising at 41,000 feet. This innovation significantly reduces the physiological stress of high-altitude travel, ensuring that passengers arrive at their destinations feeling refreshed, energized, and ready to perform.
Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Zum Jahresauftakt 2026 meldet sich Tim Schäfer wie gewohnt mit aktuellen Einschätzungen aus den USA. Gemeinsam mit David Kunz von BX Swiss TV spricht er über politische und wirtschaftliche Brennpunkte, die die Märkte prägen – allen voran die Entwicklungen rund um Donald Trump, Venezuela und den Ölmarkt.
Themen dieser Ausgabe:
Maduro-Festnahme: Chaos oder Schachzug?
Gewinner: Chevron im Fokus, Exxon setzt auf Guyana
Was machen BP und Shell?
Grönland-Zölle: Druckmittel oder Show?
US-Stimmung & Midterms: was droht politisch?
Fed & Zinsen: kommt die Senkung?
KI, Inflation, Davos: die grossen 2026-Themen
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliessen ohne gemeinsame Richtung -- SMI geht leichter ins Wochenende -- DAX schliesst fester -- Asiens Börsen letztlich höher
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Minuszeichen. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.