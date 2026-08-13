Bolt Biotherapeutics zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bolt Biotherapeutics hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Bolt Biotherapeutics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 4.57 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -4.460 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bolt Biotherapeutics in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 99.44 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0.0 Millionen USD im Vergleich zu 1.8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch