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24.10.2026 05:59:19

Bolloré Q3 Revenue Jumps 49% On Higher Energy Prices

(RTTNews) - Bolloré SE (BOP.SG, BOL.PA) reported third-quarter 2026 revenue of 937 million euros, up 49% from 630 million euros a year earlier. The reported revenue included a negative 17 million euro scope effect, mainly related to the exit of Ovrsea from the consolidation scope following its merger with Fusalpes in December 2025.

At constant scope and exchange rates, group revenue increased 53% to 937 million euros, driven primarily by strong performance in its energy business.

The Bolloré Energy segment generated revenue of 851 million euros, marking a 61% increase from the prior year period. The growth reflected a broad rise in oil product prices, which more than offset a 9% decline in volumes sold, partly attributable to the higher pricing environment.

Revenue from the Industry division rose 4% to 76 million euros, supported by growth in Systems activities, particularly within Automatic Systems' businesses. The increase was partially offset by weaker performance in the Blue activities segment.

Meanwhile, revenue from Other Activities edged up 3% to 10 million euros, benefiting from improved real estate income. On a gross basis, quarterly revenue was reduced by 17 million euros due to the deconsolidation of Ovrsea after its merger with Fusalpes, the company said.

BOL.PA closed Friday's regular trading at 3.674 euros up 0.0380 euros or 1.05%.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.

In eigener Sache

Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen

Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.

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Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’036.28 19.66 S5ZB0U
Short 15’345.07 13.79 SQZB4U
Short 15’907.89 8.98 S5SB6U
SMI-Kurs: 14’462.36 23.10.2026 17:30:11
Long 13’816.23 19.40 SSDNBU
Long 13’503.42 13.72 SNB4VU
Long 12’908.09 8.84 BSUR4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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